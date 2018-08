Mika illumina l’estate genovese: concerto il 6 luglio

Genova. Dopo un tour sold out nei palazzetti delle più grandi città italiane ed europee, l’Asia e l’America, il tour mondiale di Mika torna in Italia con una serie di serate nelle piazze dei Festival dell’estate italiana, e farà tappa anche nella città di Genova, il 6 luglio.

In scaletta i grandi successi, ormai davvero tanti, di una carriera sempre in ascesa (da Grace Kelly a Stardust, da Relax a Good Guys, da Rain a Underwater, Love Today, Staring At The Sun, Lollipop, Boum Boum Boum, We are Golden, Happy Ending), in uno show completamente dal vivo, grazie alle straordinarie doti di intrattenitore e animale da palcoscenico quale Mika ha dimostrato di essere, senza mai risparmiarsi.

I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne dalle 11 di mercoledi 10 febbraio.

Inizio alle 21.30 all’Arena del Mare di Genova. Posto unico in piedi 40 euro + prevendita.