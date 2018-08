Mik Soave e Savage Acoustic Trio & Void Moon live al Rodizio del Pian dei Grilli

Proseguono gli apprezzatissimi appuntamenti con l’intrattenimento e il buon cibo, nello storico locale del Rodizio del Pian dei Grilli (Fraconalto).

Venerdì 20 luglio alle ore 20.30, serata in compagnia di Mik Soave. CordEVoce: una voce e una chitarra vi trascineranno in un viaggio dal sapore country e rock, attraverso la musica dei cantautori italiani ed americani. Si spazierà da Vasco a Ligabue, passando per Grignani e molti altri, oltre ad alcuni brani inediti che l’artista proporrà al pubblico.

Sabato 21 luglio Savage Acoustic Trio & Void Moon protagonisti al Pian dei Grilli. Inizialmente i presenti verranno trascinati nelle atmosfere della musica da ascolto con splendidi brani di ogni tempo e le grandi voci del pop (Withney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera, Adele.. ) interpretate dai Savage Acoustic Trio. La seconda parte della serata sarà affidata alla banda storica della Valle Scrivia, i Void Moon con brani dei Queen, Bon Jovi, Evanescence, Anastacia e tanti altri.

Prima dello spettacolo, caratteristica cena brasiliana della migliore qualità con Rodizio e Churrasco per prenotazioni 010 9693928.

Aperitivo pre serata già a partire dalle 19 e possibilità di pernottamento ad un prezzo davvero conveniente.