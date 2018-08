Migrazioni in Europa, se ne parla al Ducale

Genova. Due incontri sul tema “Migrazioni in Europa: quali connessioni tra inclusione e sviluppo?”. L’appuntamento è per venerdì 13 gennaio a Palazzo Ducale, nella sala del Minor Consiglio.

L’evento è a cura di Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa e associazione Januaforum. L’ingresso è libero.

Alle 11 spazio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università (partecipa l’eurodeputato Brando Benifei). L’evento delle 15 invece è aperto a tutti.

Partecipano l’eurodeputato Brando Benifei e il direttore del CeSPI Daniele Frigeri, introduce Alberto Rizzerio (Januaforum) e modera Luisa Chiodi (Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa).

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Il Parlamento dei diritti” cofinanziato dal Parlamento Europeo in programma in tutta Italia dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 fra dibattiti, incontri, seminari, campagne di informazione, elaborazione di strumenti didattici, premiazione di tesi di laurea a tema.

L’obiettivo è diffondere la conoscenza del Parlamento Europeo, l’unica istituzione dell’Unione direttamente eletta dai cittadini degli Stati membri, quindi la coscienza individuale della propria cittadinanza europea, per arrivare con più consapevolezza alle prossime elezioni (2019) e con lo stesso spirito avvicinarsi alle più imminenti celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, firmati il 25 marzo 1957, momento istitutivo della Comunità europea. La formazione di una solida cultura personale è infatti l’unico strumento che possa condurre ad una scelta libera e consapevole nella pratica democratica del voto. Lo sforzo si concentra dunque in primo luogo sui giovani, nella speranza di stimolare un approccio critico, fornendo spunti forse in grado intercettare un idealismo e un entusiasmo spesso manifestati all’interno dei social media, per offrire l’alternativa di una partecipazione politica volta ad affrontare concretamente i problemi della collettività, senza mai dimenticare la difesa dei diritti fondamentali su cui l’Unione Europea si fonda.

Gli incontri sono concepiti come momenti di scambio di informazioni e punti di vista su tematiche all’ordine del giorno al Parlamento Europeo, dalla gestione del fenomeno dei migranti allo sviluppo di nuove politiche antidiscriminatorie e di integrazione, dalla lotta alla tratta degli esseri umani fino alla difesa della libertà di espressione.

Ogni città si dedica a un tema e propone l’incontro con parlamentari europei. A Genova si parla di migranti con Brando Benifei, membro della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, relatore del rapporto sull’inclusione sociale e l’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro in Europa approvato al PE. Il tema delle migrazioni viene inserito in un panorama in cui risaltano tanto l’inclusione sociale quanto lo sviluppo economico. A Benifei, di fronte al pubblico più variegato del pomeriggio si aggiungono le voci di Daniele Frigeri, Luisa Chiodi e Alberto Rizzerio, come segnalato.