“Miglior Calciatore 2016/2017”: a Sampierdarena una giornata colorata di blucerchiato

Martedì 21 febbraio 2017 si terrà la premiazione del trofeo “Miglior Calciatore 2016/2017″ che quest’anno premia Fabio Quagliarella, attaccante della squadra dei Blucerchiati. La manifestazione avrà il luogo all’auditorium del Centro Civico Buranello alle ore 18:30. Alla manifestazione saranno presenti i Dirigenti dell’U.C. Sampdoria e della Federclub, del Municipio Centro Ovest e molte Vecchie Glorie.

La cerimonia si concluderà con un brindisi inneggiante ai colori blucerchiati e, per gli interessati, sarà possibile partecipare alla cena di Gala presso il Ristorante ” Marina Place ” in Via Pionieri Ed Aviatori D’Italia, 12. Per la prenotazione della cena del 21 febbraio 2017 chiamare la segreteria di Sport Club 1966 Sampdoria Sampierdarena allo 010/460798 con il seguenti orario:

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Martedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 e dalle 19:00

Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 e alle 19:00

Sabato dalle 10:00 alle 12:00.

L’evento è organizzato da Sport Club 1966 Sampdoria Sampierdarena e anche quest’anno conduce Andrea Lazzara (ma non ancora confermato).