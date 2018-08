Midnight Scavengers (rock – folk / Australia) in concerto!

Genova. I Midnight Scavengers sono una band australiana nata dall’incontro a Berlino nel 2011 tra Johanna Brockman (Dirty Skirt Band di James McCann e The Brian Hooper Band) e Dimitri Kucharzewski (Nikki Sudden’s Last Bandits, The Hollowmen).

Dopo essersi stabiliti a Melbourne, Australia, nel 2012, la band si è evoluta fino a diventare un quintetto con l’entrata di Jeff Hooker (The Brian Hooper Band, Kim Salmon, The Darling Downs) al basso, Tim O’Shannassy (MJ Halloran, Paradise Motel, Penny Ikinger) alla batteria e Andrew Watson (The Man Who Wasn’t There, Charlie Marshall) al violino e alla chitarra. La band si è guadagnata fama e rispetto suonando a fianco di nomi leggendari quali Spenser P. Jones, Kim Salmon, Hugo Race, Ron S. Peno, tra gli altri.

Il loro primo album ha visto la partecipazione di artisti affermati come i virtuosi Antonio Gramentieri e Francesco Valtieri dei Sacri Cuori. A settembre 2017 è uscito il loro nuovo lavoro, Anga Vale, pubblicato da Closer Records/L’Autre Distributio, ristampato il mese scorso in vinile per Beast Records.

