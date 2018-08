Michela Resi e Simona Angioloni Quartet

Due Quartetti che ci porteranno in un viaggio meraviglioso attraverso le ere musicali.

Michela Resi, ormai in auge da anni è conosciuta dal pubblico genovese per la versatilità della propria voce e ci offrirà come sempre un repertorio a dir poco ampio e meraviglioso anche grazie ai musicisti che l’accompagneranno: Luca Borriello alla chitarra, Lorenzo Pergolato alla batteria e Steve Vawamas al basso.

I Simona Minimal Quartet invece ripercorrono un viaggio, una vera e propria esplorazione in Musica di brani che hanno colpito generazioni e che hanno lasciato un segno, piccolo o grande che sia, nel cuore e nella testa di chi li ha ascoltati. Il quartetto voluto da Simona Angioloni, offre a chi l’ascolta un’interpretazione personale di questo viaggio cercando di portare lo spettatore nei luoghi di appartenenza della musica eseguita. Ecco quindi che da Bjork a Tori Amos, da Kate Bush a John Legend ed insieme ai brani originali del progetto Aries, si cerca di percorrere un cammino insieme. Ad accompagnare Simona: Antonella Trovato al pianoforte, Salvatore Giardina al basso e Dede alla batteria.

INFO E PRENOTAZIONI manda un sms o un whatsapp al 3283177555

PREVENDITA in via san Vincenzo, 20 da DISCO CLUB

BIGLIETTI 12 EURO