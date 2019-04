“Mi piace come sei Tour” di StefanoD alla Festa di Santa Zita

Dopo i successi di Loano e Alessandria prosegue il “Mi piace come sei Tour” di StefanoD, che salirà sul palco della Festa di Santa Zita venerdì 26 aprile alle ore 21. Uno show coinvolgente e interattivo che prosegue per tutta la stagione in diverse location del Nord Italia. La tournée prende il nome dal suo nuovo singolo “Mi piace come sei”, dedicato a sua figlia Mia.

È una canzone che invita a riflettere su quanto sia importante e delicato il ruolo del genitore, l’unico in grado di garantire serenità e gioia ai propri figli. “Mi piace come sei” scava nel profondo del rapporto padre – figlio in una realtà dinamica e contemporanea. Un pezzo più introspettivo rispetto a quelli precedenti, sia dalla parte del testo, sia quella della composizione. Con Yuri Battaglia, Raul e il maestro Marco Grasso abbiamo scelto di coniugare in musica l’intimità del testo: sarà una canzone più armonica e melodica, che comunque non trascura le mie radici pop.

In “Mi piace come sei Tour” StefanoD porterà sui diversi palchi del Nord Italia uno show colorato e articolato, con il pubblico a partecipare attivamente allo spettacolo. Sarà uno spettacolo coinvolgente e interattivo che spazia dai grandi successi italiani ai miei grandi classici come “Dietro di me”, “I exist” e “Passione”.

Il tour continua il 30 aprile al Gemma 2.0 di Celle Ligure, il 18 maggio al Baxaicò di Cogoleto, il 25 maggio allo Sporting Club di Borgoratti, il 2 giugno in piazza della Costituzione a Mede, il 15 giugno a Genova a Villa De Mari, il 19 luglio in piazza Largo Valentina a Novi Ligure e il 3 agosto a Deiva Marina, sulla passeggiata a mare. Si chiude in bellezza tornando a Genova con uno show esclusivo a teatro.