“Mestieri e Misteri del Mare” per il 14esimo compleanno del Galata. Dalle 17 alle 19.30 il pubblico potrà assistere alla discesa in acqua di alcuni palombari e dalle 20.45 alle 23.00 partecipare al Mistery Tour lungo le sale del Museo e visitare, per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30, il Museo del Mare più grande del Mediterraneo alla tariffa unica di 8 euro anziché 13.

Dalle 17 alle 19.30 ad ingresso libero, nella nuova hall del Galata, davanti alla grande vetrina diorama in cui sono rappresentati due palombari intenti alla demolizione con le attrezzature originali dell’epoca, il pubblico potrà assistere alla discesa in una vasca di 6 metri per 3 di alcuni palombari, figure storiche, antenate dei sommozzatori che esploravano il fondo del mare con 80 kg di attrezzatura addosso.

Con questa iniziativa resa possibile grazie alla Drafinsub che ha messo a disposizione parte del materiale esposto e all’Associazione Antica Storia del Mare che ha allestito la vasca dei palombari, il Galata Museo del Mare inaugura l’ultima sezione dell’estate: vicino alla biglietteria la grande vetrina-diorama visibile dall’ esterno completa la nuova hall del Museo composta da un faro-fanale alto 10 metri con una lente di Fresnel che illumina l’intero spazio, 4 imbarcazioni storiche, il nuovo bookshop, il 518 Pasta&Bar e il 518 Cocktail&Restaurant.

Dalle 20,45 alle 23,00 (4 partenze una ogni 15 minuti fino a esaurimento posti) il pubblico potrà prendere parte alla seconda edizione del Mistery Tour: una visita itinerante alla scoperta di miti, misteri e leggende del mare e del Museo più grande del Mediterraneo. L’iniziativa è curata dal Circolo Culturale Fondazione Amon, organizzatori del Ghost Tour genovese e dall’associazione culturale Il laboratorio delle sirene.

La partecipazione ha un costo di 14 euro per gli adulti, 10 euro ragazzi dai 8 ai 12 anni, gratis fino agli 8 anni. La visita misteriosa interesserà il 1 e il 2 piano del Museo, il biglietto, acquistabile direttamente alla partenza del tour, potrà essere conservato per una visita successiva di tutto il Museo entro il 31 Agosto 2018. È necessaria la prenotazione obbligatoria scrivendo a fondazioneamon@live.it.