Mercoledì 14 febbraio al via gli ottanta corsi di ballo del Caribe Club

Genova – Caraibico, liscio e orientale, ma anche western, blues e swing: scatenarsi su ritmi provenienti da ogni angolo del mondo è sempre più una passione, con grandi e piccini a prendere d’assalto le scuole di ballo. Tra queste, il Caribe Club di Puntavagno (corso Italia 3) si conferma un’istituzione, con un’offerta caleidoscopica che spazia dal boogie al lindy hop, passando tra country, kizomba e salsa: più di ottanta corsi in totale, che prenderanno il via mercoledì 14 febbraio 2018.

«Sono venticinque anni – spiega Rocco Mariani, direttore del Caribe Club – che organizziamo i corsi, riuscendo a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone». Più di trenta maestri coinvolti, tra cui eccellenze come Mauro Tomatis, Michele Angeloni (vincitore del Salsanama 2017) e Fabrizio Febi (componente del gruppo Latin Soul Dancers di Adolfo Indacochea). «La nostra professionalità – prosegue Mariani – è ampiamente riconosciuta, anche perché ogni insegnante è tra i top italiani, se non mondiali, della propria disciplina». Il Caribe Club, inoltre, permette ai propri alunni di mostrare ciò che hanno imparato in serate a tema, organizzate il venerdì e il sabato sera.

Le lezioni, della durata di un’ora, si svolgono tra le 18 e le 23; quelle dedicate ai bambini iniziano alle 16.30. I costi vanno dai 5 ai 9€ a lezione, con diverse forme di scontistica. La segreteria della scuola (335 207103) è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 23.30.