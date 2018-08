Mercato del Carmine, live dei Lolita per un revival 70/80

Genova. Una serata a ritmi ROCK in programma per venerdì 25 maggio al Mercato del Carmine (dalle 21.00)

Arrivano i Lolita, una divertente rock band che fa rivivere le emozioni dei più grandi brani degli anni 70/80.

I Lolita nascono dall’incontro di tre musicisti già impegnati da molti anni in altri progetti musicali. L’intento della band era ed è quello di proporre uno spettacolo energico prendendo come riferimento artistico il periodo ’75 – ’85 new wave – punk ma non mancano le accezioni.

Per fare ciò hanno riarragianto i brani e in moltissimi casi composto dei medley.

Durante l’esibizione si possono ascoltare misurate improvvisazioni guidate principalmente da Adriano Arena alla chitarra e Cristian “Bumcha” Lo Re voce e basso il tutto accompagnato da Mauro Vigo alla batteria.

Gli artisti di riferimento spaziano da Bowie ai Talk Talk, dai Clash ai Depeche Mode ,dai Cure a Blondie, dai Ramones ai Queen eccetera.

Al quinto anno di attività si può affermare che l’obbiettivo è stato raggiunto e lo testimoniano gli innumerevoli concerti fatti in Liguria e Piemonte.

Nonostante l’attività live hanno inciso 8 brani inediti disponibili in line.