Mercato del Carmine: due serate di musica live

Genova. Due serate di musica al Mercato del Carmine: Lounge Cafè Trio Live venerdì 22 dicembre dalle 20.30, un trio acustico composto da Lorenzo Gazzano (piano), Franco Griffero (basso), Sandro Vignolo (batteria). Successi rivisitati in chiave jazz, bossa, lounge

Sì tratta di un trio strumentale, composto da pianoforte, basso e batteria, formato da musicisti di esperienza ventennale con migliaia di concerti all’attivo nei più svariati generi musicali. Abbiamo in repertorio numerosi successi italiani e internazionali, rivisitati in chiave bossa-nova, lounge, jazz.

Akustika Duo sono gli ospiti di sabato 23 dicembre dalle 20.30. Un duo composto da Elisa Sartori e Roberto Magnani. Ognuno di noi è da anni nel panorama genovese come musicista, compositore ed arrangiatore. Un repertorio melodico rock pop moderno arrangiato completamente in acustico, un mix di ritmo e atmosfere.

Il Mercato del Carmine anticipa anche il menù per il cenone dell’ultimo dell’anno: Welcome drink, fantasia di cuculli, tartare di salmone su coulis di melograno e yogurt, trofietta di castagna con pestato di cavolo viola di Albenga e scaglie di Castelmagno servita su cialda croccante, turbante di branzino ripieno di carciofi di Albenga su spuma di patate, semifreddo al croccante con scorzette di arancio candito.

A mezzanotte taglio di pandolci misti con flute di prosecco per il brindisi di auguri; frutta secca mista.

Durante la serata esibizione di Enrico Artusi comico genovese e a seguire grande concerto degli ormai noti plastic onion band. Il costo della serata è di 50 euro a persona (bevande escluse). La prenotazione è obbligatoria.