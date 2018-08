Il mercatino di San Nicola quest’anno è in piazza Sarzano

Genova. In piazza Sarzano, fino a sabato 23 dicembre 2017, si svolgerà la XXIX edizione del Mercatino di San Nicola (www.mercatinodisannicola.com), organizzata dall’Associazione Volontari Mercatino di San Nicola con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e di Erg. Si tratta dell’unico mercatino natalizio in Italia gestito da una onlus, che raccoglie tanti espositori tra botteghe artigiane e associazioni proponendo prodotti di alta qualità e coniugando la tradizione alla solidarietà.

Il tradizionale corteo di venerdì 8 dicembre assume quest’anno il valore di un “cammino verso il nuovo”. Come da tradizione, partirà (alle 10) da piazza Matteotti, per poi arrivare in piazza Sarzano, location dell’edizione 2017, per il taglio del nastro tricolore in presenza del Vescovo Ausiliare per l’Arcidiocesi di Genova Nicolò Anselmi, l’assessore al Turismo, Commercio e Artigianato Paola Bordilli e il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù e di altre autorità cittadine.

Il corteo sarà animato da diversi gruppi storici, tra cui il Gruppo Storico Fieschi Casella, la Contea Spinola di Ronco Scrivia, il Gruppo Storico Sestrese e la Legio III Italica. Farà un salto al Mercatino anche un ospite speciale: Babbo Natale, che raccoglierà, dalle 11, le letterine dei bambini. Diverse le attività previste per l’occasione: dalla sagra dello stoccafisso accomodato (dalle 12) allo spettacolo popolare del Gruppo Folclorico Città di Genova (ore 16), attraversando la Genova di un tempo nella “passeggiata nella storia” di Coopculture e Coop Zoe (ore 15).

IL MERCATINO DI SAN NICOLA GIORNO PER GIORNO

Venerdì 8 dicembre

Ore 9: apertura straordinaria del Museo di Sant’Agostino;

Ore 10: partenza del tradizionale corteo con 13 gruppi storici da piazza Matteotti;

Ore 11: Babbo Natale aspetta i bambini per fotografie e letterine;

Ore 12: arrivo del corteo in piazza Sarzano e taglio del nastro inaugurale alla presenza di autorità cittadine, tra cui il Vescovo ausiliare della Diocesi di Genova Nicolò Anselmi;

Ore 12: sagra dello stoccafisso accomodato, a cura della cucina della Forchetta Curiosa;

Ore 15: passeggiata nella storia, a cura di Coopculture e di Coop Zoe, tra la Casa di Colombo, le Torri di Porta Soprana e le Mura del Barbarossa.

Ore 16: canti, danze e costumi popolari con il Gruppo Folclorico Città di Genova;

Ore 18: spettacolo di latino aerobico della scuola Danza Nervi.

Sabato 9 dicembre

Ore 18.30: primo appuntamento con “Uga for Christmas”, con il concerto acustico di Giacomo Burdo, cantautore di Campomorone, accompagnato dal pianista e sassofonista Giancarlo Canazza.

Domenica 10 dicembre

Ore 12: sagra della pasta e fagioli;

Ore 17: folklore e danza sfrenata, in un pomeriggio all’insegna della pizzica con i Kalimba;

Ore 18.30: concerto pop/rock/blues dei Semitono

Lunedì 11 dicembre

Ore 16.30: concerto dell’Azucar Trio Latin Jazz, complesso che rivisita i brani jazz più famosi per piano e tromba, partendo dallo swing anni Trenta ai brani tradizionali standard di Broadway, per terminare in un afro-cuban jazz.

Martedì 12 dicembre

Ore 11: spettacolo dei bambini della scuola primaria “Anna Frank”.

Mercoledì 13 dicembre

Ore 16: “4 finger food per uno sfizioso aperitivo natalizio”, a cura di Sara Moisello che insegnerà a preparare: riso venere con gamberi, zucchine e lime; salmone affumicato con avocado, sesamo e salsa di soia; carciofi con cannellini e taggiasche; burrata con acciuga salata e pane croccante;

Ore 17: al Museo di Sant’Agostino laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni “SensAzione golosa”, a cura di Coopculture e Coop Zoe;

Ore 18.30: Concerto di Natale di due tra i più importanti nomi della canzone d’autore genovese: Federico Sirianni e Max Manfredi.

Giovedì 14 dicembre

Ore 17: Concerto del quartetto gipsy jazz Madame Belleville

Ore 18.30: Laboratorio Zelig, spettacolo di cabaret in cui aspiranti comici tentano sketch inediti davanti a un pubblico vero, con il contributo e l’aiuto della direzione artistica di Zelig.

Venerdì 15 dicembre

Ore 10.30: spettacolo dei bambini della scuola primaria “X dicembre”;

Ore 16: showcooking e lezioni di Filippo Tagliafico su come cucinare il vero pandolce genovese;

Ore 17: concerto di percussioni afro-brasiliani della Banda Faladeira;

Ore 18: concerto di Lucilla & La vie on road.

Sabato 16 dicembre

Ore 9: apertura straordinaria fino alle 22 del Museo di Sant’Agostino, con visite guidate ai suoi tesori nascosti;

Ore 11: concerto del Coro di Nostra Signora del Monte;

Ore 12: sagra del minestrone di Sant’Olcese;

Ore 15: “Nuove idee per il tuo pranzo di Natale non convenzionale”, a cura di Sara Moisello che insegnerà a preparare: come antipasto una pagnotta gorgonzola e noci; come primo lasagne con robiola, porri e granella di pistacchio; come secondo una corona di salmone cotto e affumicato alle erbette;

Ore 16: Bloco Ja è, esibizione e lezioni di percussioni brasiliane con Andrea Trabucco;

Ore 16: il Museo di Sant’Agostino, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Bergese e Coop, organizza “La spezieria del povero diavolo”, evento dedicato ai dolci realizzati con materie povere;

Ore 18.00: concerto dei Liptones, per una “Rockabilly Experience” a tutto tondo;

Ore 19.30: Concerto “Terre di mezzo”.

Domenica 17 dicembre

Ore 11: concerto del Millelire Gospel Choir, coro nato nel 2000 con un repertorio che spazia dalla tradizione gospel e spiritual a composizioni e arrangiamenti originali;

Ore 12: sagra della bistecca alla Fiorentina, dei sapori fiorentini e del panino al lampredotto;

Ore 15: show per bambini di Massimo Gaviglio, in arte “Pigiamino”

Ore 16: concerto del Coro Maddalena e del Coro delle Montagne;

Ore 17: Giornata dei bambini con Ritmiciclando, progetto musicale sperimentale che inizia come laboratorio per la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali con materiali di recupero, per poi trasformarsi in uno spettacolo musicale vero e proprio;

Ore 18.30: concerto della storica progressive rock band genovese Jus Primae Noctis.

Lunedì 18 dicembre

Ore 12: appuntamento con lo chef: la food blogger, e giudice di “Cuochi e fiamme” su La 7, Valentina Scarnecchia cucinerà insieme ai volontari;

Ore 15: spettacolo dei bambini della scuola Garaventa;

Ore 17: Spettacolo di Flamenco:

Ore 18.30: show di cabaret del collettivo Bruciabaracche, a cui parteciperanno anche il savonese Daniele Raco e i Soggetti Smarriti (Marco Rinaldi e Andrea Possa).

Martedì 19 dicembre

Ore 18.30: “Acoustic Night” con Bacci del Buono e Fulvio Masini, concerto della serie “The Musical Box Nights”, dedicati alla musica di qualità creata da artisti del territorio.

Mercoledì 20 dicembre

Ore 17: al Museo di Sant’Agostino laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni “SensAzione profumata”, a cura di Coopculture e Coop Zoe;

Ore 18: concerto del Coro Popolare della Maddalena, coro multiculturale fondato nel quartiere genovese nel 2014 dal poeta-chitarrista Pier Mario Giovannone e dalla cantautrice Giua;

Ore 19: aneddoti, curiosità e segreti dei vicoli e di piazza Sarzano raccontati dall’Associazione Culturale Giano (in collaborazione con “I segreti dei vicoli di Genova”) e dagli ideatori del gioco genovese “Palanche”.

Giovedì 21 dicembre

Ore 18.30: concerto della serie “Uga for Christmas” di Jess, cantautrice genovese che unisce sonorità Pop-Folk, Alternative, Soul e Blues e di Fulvio Masini.

Venerdì 22 dicembre

Ore 12: appuntamento con lo chef: Mattia Poggi, conduttore televisivo di programmi su Alice, Marcopolo e CaseDesignStili, cucinerà con i volontari;

Ore 17: Cartoon Tribute, concerto di sigle di cartoni animati di Aurora Venturelli e Davide Moggia.

Sabato 23 dicembre

Ore 18.30: concerto del Coro Fratelli d’Italia;

Ore 19: cerimonia di chiusura con la consegna dei fondi raccolti e l’estrazione dei vincitori delle maglie di Genoa, Sampdoria e Virtus Entella.

Mercoledì 27 dicembre

Ore 17: al Museo di Sant’Agostino laboratorio per genitori e bambini dai 3 agli 8 anni “SensAzione soffice”, a cura di Coopculture e Coop Zoe.