Memorial Cesare Marchini, concerto jazz con l’ottetto storico

Genova. Martedì 10 novembre secondo Memorial Cesare Marchini, concerto jazz all’Archivolto con Giampaolo Casati (tromba), Massimo Rapetti (tromba), Denis Trapasso (trombone), Claudio Chiara (sax alto), Enrico Ferrando (sax tenore), Roberto Moretti (sax baritono), Aldo Zunino (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria), Gianluca Tagliazzucchi (pianoforte).

Quale modo migliore per ricordare il Maestro Cesare Marchini se non esplorarne l’eredità musicale? Con questo obiettivo il Circolo Musicale Risorgimento, in occasione del secondo Memorial Cesare Marchini, alle ore 21 nella Sala Mercato del Teatro dell’Archivolto propone un concerto speciale, in cui si riformerà l’Ottetto Cesare Marchini, attivo dal 1983 al 1988.

Nato dal nucleo del quartetto Marchini-Casati, l’Ottetto era fortemente caratterizzato dalle influenze di Lennie Tristano, che Cesare Marchini frequentò lungamente nel suo soggiorno a New York negli anni ’50. Il repertorio del gruppo, equamente suddiviso tra brani originali, prevalentemente composti da Marchini o Casati, e alcuni famosi standard da loro ri-arrangiati, troverà nuova vita in questa serata a cui parteciperanno alcuni membri della formazione originale.

Biglietti 16 euro, studenti sotto i 26 anni 7,50 euro.