Mele. Venerdì 19 e sabato 20 agosto torna a Mele la Festa della birra.

Non solo degustazione della celebre bevanda, ma in programma anche gastronomia e appuntamento con la musica: Superba il venerdì e Explosion il sabato. Appuntamento nell’area del campo sportivo di Mele (via Ronco).

La festa è al coperto, quindi si svolgerà anche in caso di pioggia.

Parte del ricavato viene devoluto in beneficenza.