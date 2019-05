Mega console e serate latine, revival e commerciali al Cezanne Disco

Venerdì 31 maggio 2019 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010.54.16.07, www.cezannedisco.it) torna il venerdì con doppia pista caraibica e commerciale. La serata inizia come di consueto alle 20.30 con la cena a buffet, a seguire si balla nella pista latina con l’animazione del direttore artistico Raul Hernandez. Nella sala disco mega console con i dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti in compagnia dell’ospite speciale dj Mauro Liperini, che selezioneranno i migliori successi del momento e le indimenticabili hit del passato.

Sabato 1 giugno, dalle 20.30, torna il sabato sera over 30 più amato della città. Dalle 20.30 appuntamento con la cena a buffet e con la serata disco e revival, alla console gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, che proporranno una serata dance con gli ultimi successi commerciali e le migliori hit degli anni ’80, ’90 e 2000.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.