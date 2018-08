Mediterraneo, il viaggio attraverso il mare diventa teatro e musica

Genova. Se n’è andato da poco il grande Predrag Matvejevic, studioso, scrittore prolifico, autore di quel Breviario Mediterraneo che è una testimonianza fondamentale, per lucidità e prospettiva, della storia e della cultura dei popoli attorno al mare nostrum.

Cosmopolita per necessità, intellettuale aperto e curioso, Matvejevic è forse lo spirito guida di Mediterraneo, intenso racconto teatrale di Pino Petruzzelli. L’autore e attore genovese ha scelto di percorrere le rotte, di solcare il mare per approdare in porti più o meno conosciuti, per incontrare persone e ascoltare lingue, storie, canzoni di popoli diversi, lontani e vicinissimi.

Superando la fascinazione dello “sguardo d’Ulisse”, quell’esotismo manierato che tanti fraintendimenti ha creato in passato, Petruzzelli si è impadronito degli antichi portolani, quelle lingue franche nate proprio per comprendersi da una sponda all’altra del Mediterraneo: il mare delle contraddizioni, degli scontri, degli scafisti e dei naufragi, ma anche mare delle culture, delle contaminazioni e degli scambi. Ne è scaturito uno spettacolo di grande intensità emotiva e sensibilità civile.

Inizio alle 20.30. Biglietti da 17 euro.