Maxipandolce Panarello per accendere di speranza il Natale

Giovedì 13 dicembre alle ore 11 a Villa Sauli Podestà di Prà si terrà la conferenza – degustazione con brindisi di Natale e il taglio del maxipandolce Panarello da 3 kg. L’ultimo appuntamento con la rassegna “Cibo, etica e territorio” a cura dell’Istituto Alberghiero “Nino Bergese” è dedicato al rito propiziatorio del ramoscello d’alloro acceso dallo studente più giovane sulla cima del dolce simbolo di Genova e delle feste natalizie.

Sarà ospite l’azienda dolciaria Panarello per illustrare agli studenti e al pubblico in sala come si coniugano la qualità artigianale e la quantità industriale dei “lievitati” più amati dai genovesi in un connubio riuscito tra tradizione e innovazione che fa delle migliore materie prime una scelta etica dal 1885.

A raccontare la storia e le ricette do sciô (del signor) Francesco Panarello, le sfide quotidiane e i segreti del successo di una produzione dolciaria che porta il territorio ligure e le sue tradizioni nel mondo, saranno Chiara Carrara, responsabile Marketing e Comunicazione della Panarello, e Maurizio Sentieri, docente del Bergese. Dal passato al futuro si ragionerà insieme alle nuove generazioni sull’evoluzione dei gusti, sulle moderne tendenze e sulle linee di prodotto che uniscono gusto e benessere per un piacere salutare del palato.

Al termine della conferenza l’accensione del ramoscello d’alloro in cima al maxipandolce illuminerà di speranza il futuro per una rinascita della città, un gesto simbolico e significativo che vuole essere di buon auspicio per tutta la comunità genovese. Il brindisi di Natale con il pandolce sarà arricchito da assaggi a sorpresa offerti dai docenti e alunni dell’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”.