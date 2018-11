Mauro Negri in concerto con l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena

In occasione del sesto memorial dedicato al maestro Cesare Marchini l’orchestra da lui creata si esibisce con Mauro Negri, clarinettista e sassofonista di levatura internazionale con al suo attivo numerose incisioni. Ha collaborato tra gli altri con Kenny Wheeler, Stefano Bollani, Steve Lacy, Enrico Rava, Gato Barbieri, Paolo Fresu, Lee Konitz e molti altri.

Il concerto fa parte del ciclo Incontri, che negli anni ha visto l’Orchestra Filarmonica di Sampierdarena esibirsi a fianco di veri mostri sacri del jazz.

Come da tradizione, il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza, a Gofar – Comitato Rudi Onlus, un’organizzazione senza scopi di lucro che finanzia progetti per la cura dell’Atassia di Friedreich.