Maurizio Lastrico in “Quello che parla strano”

Dopo l’ormai consolidata e apprezzata formula indoor di “Rapalcoscenico” la rassegna promossa dal Comune di Rapallo e organizzata dal Teatro Govi di Genova, che ha visto alternarsi alla ribalta del Teatro delle Clarisse comici affermati ed emergenti del panorama nazionale, si terrà l’appendice estiva di “Rapalcoscenico Estate” con importanti novità. La prima è il raddoppio degli appuntamenti: 14 e 28 luglio. La seconda è la sede: quella prestigiosissima del teatro all’aperto di villa Tigullio.

Sul palcoscenico di Villa Tigullio salirà Maurizio Lastrico con il suo spettacolo “Quello che parla strano”. Dall’osservazione e spesso dalla frequentazione di realtà fra loro anche molto distanti (locali, in cui si confondono borbottii, mugugni, autoreferenze e luoghi comuni, oratori parrocchiali, teatri stabili, in cui si mettono in scena i grandi classici) nasce “Quello che parla strano”, una sorta di sperimentazione sul linguaggio comune e quotidiano dei giorni nostri.

Lastrico narra a modo suo storie condensate in cui si genera un gioco comico di sicuro impatto, in grado di catturare il grande pubblico. Non mancano i suoi celebri endecasillabi “danteschi”. In questo spettacolo l’attore e comico teatrale, televisivo e cinematografico propone il meglio del proprio repertorio, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che sembra divertirsi a rovinare i rari momenti di serenità della nostra esistenza.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro delle Clarisse