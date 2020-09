Masterclass di doppiaggio con Stefano De Sando, voce ufficiale di Robert De Niro

Stefano De Sando, uno dei massimi esponenti dell’arte del doppiaggio, voce ufficiale di Robert De Niro, terrà una Masterclass a Genova dedicata ad attori. Mario Maldesi lo scelse sostituendolo a Ferruccio Amendola per interpretare la parte di Robert De Niro in Mission (1986). Dal 1997 ne divenne la voce ufficiale prendendo parte al doppiaggio di Ronin e a molti suoi altri film pluripremiati, fra cui: American Hustle, Mission, Ti presento i miei, C’era una volta in America, Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy, Cento e una notte, The Score, Showtime, Un boss sotto stress, Colpevole d’omicidio, Godsend – Il male è rinato, Nascosto nel buio, L’ombra del potere, Sfida senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno tutti bene, Limitless, Stone, Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri. Viene ingaggiato per il doppiaggio dei degli attori più importanti dello Star System, di cui non possiamo fare che qualche nome. Fra tutti spicca il doppiaggio di Gary Oldman in L’ora più buia (Winston Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per il ridoppiaggio di Marlon Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. A Genova incontrerà giovani attori pronti a fare una full immersion di doppiaggio. Info e iscrizioni: info@teatrogag.com. Tel WhatsApp 3920930335.