Massimo Dapporto in “Un momento difficile”

Per qualche assurdo motivo ogni essere umano pensa che i genitori siano eterni. Così, quando il momento arriva, non si è mai preparati. Con queste parole Giovanni Anfuso racconta la sua esperienza con “Un momento difficile”:

Il teatro, che richiede uno spirito di servizio, una capacità di sacrificio, di rinuncia e di disponibilità, aldilà di ogni banale aspettativa, torna alle volte, quasi come un’azione risarcitoria, per restituire, a noi che lo serviamo, la possibilità di raccontare quanto di più intimo e nascosto alberga nel nostro animo. Quasi a dire: eccomi, serviti di me per raccontare te stesso e medicare le tue ferite. Questo mi è accaduto in Un momento difficile che, insieme a Le ultime lune e La notte dell’angelo, appartiene alla trilogia scritta da Furio Bordon, che personalmente ho chiamato la trilogia dei morti che ritornano. Perché, davvero, a volte i morti ritornano, o forse non se ne sono mai andati e, solamente, siamo noi che non riusciamo a vederli.