Masone’s Got Talent, per la Xmas Edition 2018 export al Don Orione di Genova

Continua la missione solidale a ritmo di musica, danza e recitazione dei ragazzi del Masone’s Got Talent, che dopo la recente partecipazione al concorso europeo GaYa Film Festival, hanno deciso di esportare la loro “arte in uscita” presso il Piccolo Cottolengo di Don Orione – Istituto Paverano di Genova, per la seconda edizione della MGT Christmas Edition.

La voglia di fare del bene per mezzo dello spettacolo, tipica della compagine a maggioranza “made in Valle Stura”, non si è fermata lo scorso anno all’Ospedale Pediatrico Gaslini, ma continuerà venerdì 21 dicembre 2018, dalle ore 14:30, presso il Teatro “Von Pauer” all’interno della struttura di Via Ayroli in Genova San Fruttuoso.

Una Christmas Edition come sempre gratuita ma per la prima volta aperta al pubblico, che punterà soprattutto a regalare un pomeriggio di serenità e spensieratezza (ovviamente in tema natalizio) a tutti gli ospiti e gli operatori della residenza sanitaria orionina.

Alla classica formazione MGT che vanta cantanti, attori, musicisti, ballerini ecc… si aggiungeranno alcuni dei giovani innesti arrivati dopo la trionfale quarta edizione del rinomato Festival Solidale dell’Entroterra tenutasi il 29 giugno u.s.. Ospiti d’eccezione saranno la cover rock band Keyser Soze, la ballerina Daniela Bagliano e il rapper Mike f.C.. La conduzione del varietà spetta come sempre alla specialista Serena Sartori che però questa volta non sarà sola sul palcoscenico, mentre la direzione tecnica porta inevitabilmente la firma di Mario Rollandini & Co. Siete tutti invitati a vivere con noi l’ultimo appuntamento della nostra stagione artistica 2018 e l’inizio delle imminenti vacanze natalizie tra arte e solidarietà in perfetto stile MGT.