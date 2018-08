Masone\'s Got Talent 4X4, il festival (solidale) dell\'entroterra

Genova. Il Masone’s Got Talent cala il poker e dopo lo straordinario successo ottenuto all’ospedale Gaslini di Genova con l’inedita Christmas Edition, l’ormai ribattezzato “Festival (solidale) dell’Entroterra” torna a giocare in casa venerdì 29 giugno alle ore 21 presso il Cinema-Teatro Opera Mons.Macciò di Masone (Ge).

Una quarta edizione che si preannuncia ricca di novità a partire dalla conduzione che vedrà la veterana Serena Sartori affiancata dal duo comico “Didi&Gogo”, mentre allo storico organico composto da giovani artisti rivisitato in combinazioni del tutto inedite, si aggiungeranno ben cinque new entry: il complesso rock tutto al femminile delle Sbarbine, le voci di Gabriel Domeniconi e Patrizia Gallina, le acrobazie degli Urban Flyers e il duo chitarra/voce bolognese composto da Francesco Angelucci e Riccardo Marchetti.

Il numero 4 però non corrisponde solo al numero delle edizioni, ma anche a quello degli ospiti che delizieranno il pubblico durante la serata: il rapper genovese Mike from Campo, l’attore teatrale afghano Ramat Safi, la conduttrice di “Chef per Passione” Valentina Scarnecchia e direttamente da “Colorado” e dai “Pirati dei Caruggi” il comico Enrique Balbontin. Non mancheranno inoltre i consueti appuntamenti con la premiazione dei giovani sportivi locali e con il memorial “Luigia Macciò-Peiretta” indetto con la partecipazione del Museo Civico Andrea Tubino di Masone per il/la ragazzo/a maggiormente distintosi/asi in ambito sociale.

L’ingresso è come sempre gratuito, ma le generose offerte del pubblico quest’anno verranno destinate al progetto “Acqua per Baoro” nei territori delle missioni centrafricane dei Carmelitani Scalzi di Arenzano (Ge). Non resta quindi che darvi appuntamento al Masone’s Got Talent 4X4, ancora una volta tra arte, gioventù e solidarietà!