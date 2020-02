Martedì Grasso grande party in maschera al Casa Mia Club

INGRESSO GRATUITO PER CHI ARRIVA MASCHERATO, BUFFET DI DOLCI DALLE 21:30 E PREMI PER LE MASCHERE PIÙ BELLE!!

Torna in città l’originale Party di Carnevale. Il Martedì grasso!!!

Martedì 25 febbraio 2020 il Casa Mia Club, la discoteca nel centro di Genova (in via XII Ottobre 182/R) apre straordinariamente le sue porte per una divertente e glamour festa in maschera.

Ci sarà una sorta di contest per il travestimento più originale con tre premi in palio: al 1° classificato 250€, al 2° classificato 150€ e al 3° classificato 100€.

Dalle 21:30 apertura con buffet di dolci e all’interno del locale si potranno acquistare vestiti, maschere e quanto serve per fare festa grazie anche alla presenza di Magic Games Party.

L’ingresso omaggio sarà possibile (e a discrezione) solo in maschera.

Musica commerciale, reggaeton, happy music, revival by: Nas, Simo Effe e Max Giannini.

Per informazioni:

Messenger Facebook & Direct Instagram @Casamia.club

Mail: info@casamiaclub.it

Tel. 0108983728

Whatsapp: 3408127156