Martedì 22 settembre primo appuntamento autunnale per Genoa International Music Youth Festival

Genova. Dopo la ripartenza post lockdown con il concerto di Antonella Ruggiero al Porto Antico, riprende il calendario del Genoa International Music Youth Festival organizzato con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Genova. Per questo primo appuntamento autunnale martedì 22 settembre spazio a giovanissimi musicisti under 16.

Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, cornice storica del festival, si esibiranno al pianoforte Claudia Vento e Monica Zhang mentre Alessandro Trivigno si esibirà con la fisarmonica.

“Credere nel talento dei più giovani è nel nostro DNA” spiega Lorenzo Tazzieri direttore artistico

del festival. “Lo facciamo sia con eventi come questo, sempre presenti in ogni nostra stagione, sia

attraverso i rapporti di cooperazione culturale che stipuliamo con di versi paesi del mondo.

Attualmente abbiamo protocolli d’intesa con Russia, Cina, Cile, Georgia, Uzbekistan, Egitto e Giappone che rispecchiano appieno anche il nostro mantra A bridge between Genoa and the world”. “Ma non solo. In collaborazione con il liceo musicale “Sandro Pertini” di Genova, all’interno del progetto alternanza scuola-lavoro abbiamo portato alcuni studenti genovesi a conoscere teatri e realtà estere”. La situazione sanitaria mondiale, legata alla pandemia del covid-19, ha di fatto obbligato lo slittamento del calendario dalla primavera all’autunno ma in questa veste inedita riprendono le consuete attività internazionali dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite.

E, in questa direzione, gli appuntamenti di questa inedita stagione invernale saranno dedicati al pubblico peruviano che ancora non può assistere dal vivo agli spettacoli a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del covid-19. Con la serata dedicata ai “Talenti under 16” si inaugura anche la cooperazione tra il Genoa International Music Youth Festival e l’Istituto di Cultura Italiana di Lima che trasmetterà l’evento in diretta sui suoi canali social: “Una prima volta assoluta di cui andiamo davvero orgogliosi e ringrazio tutto l’Istituto di Cultura Italiana e il direttore La Posta per la fiducia. Questa nuova intesa dimostra ancora una volta quanto la cooperazione internazionale sia una nuova e fondamentale modalità per produrre cultura in chiave imprenditoriale” conclude il Maestro Tazzieri.

Gli artisti:

Claudia Vento, genovese, classe 2004, è stata insignita dell’onorificenza “Talento di Genova nel

Mondo” dal sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, nel 2019. Mette in luce le sue doti musicali sin dall’infanzia e nel corso degli anni si è classificata prima a numerosi concorsi nazionali ed

internazionali. Recentemente ha vinto il primo premo al concorso IMPF di Parigi e al 29° Roma

International Piano Competition. Ha vinto il Primo Premio Assoluto al concorso “Valsesia Musica

International Competition” e al concorso “Pianotalents” in Milano nella sezione musica da camera

per il duo a quattro mani. Nella “Notte dei Talenti” è stata premiata dal Presidente della Regione

Liguria Giovanni Toti e dall’Assessore alla Cultura Ilaria Cavo.

Monica Zhang, milanese, classe 2007. È la più piccola ad esibirsi in questo evento. Inizia a studiare pianoforte all’età di 8 anni ed in pochissimo tempo ottiene una lunga serie di vittorie in importanti concorsi internazionali. Nel 2017 si è esibita al Festival dell’Alto Adige con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre nell’ottobre 2018 è stata invitata da Andrea Bocelli a partecipare, con la 10a Rapsodia Ungherese di Liszt, al Concerto da lui tenuto per il Festival della Robotica al Teatro Verdi di Pisa. Nel mese di luglio dello stesso anno ha tenuto il suo primo recital a Lovere. È invitata regolarmente al Teatro Antonio Belloni di Barlassina.

Alessandro Trivigno, genovese, classe 2005. Accosta alla didattica tradizione lo studio della musica e si avvicina alla fisarmonica all’età di 6 anni. Nel 2008 partecipa al suo primo concorso, Il Premio Internazionale di Fisarmonica “Orlando Campanini” classificandosi al primo posto. Nello

stesso anno si esibisce al Teatro degli Impavidi di Sarzana nell’ambito del Festival della Fisarmonica. Ha partecipato a numerosi festival legati alla musica “Varietè”. Attualmente frequenta il Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova dove studia fisarmonica classica e sassofono”.