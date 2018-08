Marlene Kuntz, il tour parte da Genova

Genova. Parte da Genova, a gennaio 2017 un nuovo tour dei Marlene Kuntz che celebra un loro disco di inizio carriera: Il Vile, il secondo album pubblicato esattamente venti anni fa, nel 1996.

A completare la scaletta del tour, oltre agli 11 pezzi del disco, i Marlene suoneranno un gran numero di brani tratti da Lunga Attesa, il loro disco del 2016 che molto ha a che fare nelle atmosfere e nei suoni con il mondo evocativo del Vile, tracciando un ideale tratto unificatore affascinante e chiarificatore.

La scelta delle location cadrà sui club di piccolo-medie dimensioni, per restituire al pubblico il sapore del mondo che vent’anni fa i Marlene percorrevano in su e in giù per l’Italia, costruendo passo dopo passo la loro carriera.

Appuntamento al Crazy Bull alle 21.30.

Biglietti a 18 euro.