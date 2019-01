Marco Cambri presenta “Særa i euggi” al Teatrino San Nicola

Il nuovo album del cantautore ligure Marco Cambri “Særa i euggi” verrà presentato in concerto al Teatrino di San Nicola di San Rocco di Camogli sabato 12 gennaio alle 21:30. L’opera contiene dodici tracce inedite in dialetto genovese, fatte di immagini e poesia, storie e suoni dal mondo, in cui Cambri rivive la sua infanzia con lo stesso sguardo giocoso ma disincantato di chi è alla ricerca dell’intima essenza delle cose e la rivela.

“Særa i euggi”, ovvero “Chiudi gli occhi”, è un album che, a detta di Cambri, vuole farsi comprendere da un pubblico eterogeneo, anche quello poco avvezzo alla musicalità dialettale, nel rispetto sì della tradizione ma proiettato oltre una dimensione di usanze a volte bieche. A fare da sfondo l’entroterra ligure, la cultura contadina.

“Sono canzoni di terra – dice Marco Cambri – figlie di luoghi in cui il mare si vede da lontano e viene temuto”. “Særa i euggi” è un disco maturato con il tempo, musicalmente contaminato, che attraversa i suoni sudamericani, lo swing, la world, le ballate, il tango argentino e il sound manouche. Il disco è stato prodotto da Raffaele Abbate per la OrangeHomeRecords e arrangiato da Marco Cravero. E sarà proprio Cravero ad accompagnare alla chitarra Cambri, assieme a Fabrizio Padoan al piano.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale MN Guitars. Biglietto: 12 €