Maratona di programmazione a Genova

Genova. 48 ore di hackathon distribuito in tutta Italia: i developer italiani si riuniscono per la trasformazione digitale

Nel week-end del 7 e 8 ottobre 2017 tutte le tech community italiane e gli sviluppatori potranno partecipare alla maratona di programmazione organizzata in contemporanea in oltre 20 città su tutto il territorio nazionale!

Hack.Developers, promosso dal Team per la Trasformazione Digitale in collaborazione con Codemotion, sarà il più grande hackathon mai realizzato in Italia!

È rivolto agli sviluppatori software ed esperti informatici su tutto il territorio italiano e ha l’importante obiettivo di accelerare lo sviluppo dei progetti presenti sul portale Developers.Italia, la nuova community di sviluppatori dei servizi pubblici digitali lanciata a marzo proprio dal Team Digitale.

Per maggiori info sulle altre sedi, le challenge, le tecnologie, i premi, gli sponsor dell’iniziativa e molto altro consulta il sito: https://hack.developers.italia.it/