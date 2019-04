“Manezzi in gio a-o letto”, la versione genovese del “Letto ovale”: risate per beneficenza a Sestri Ponente

Genova. Si intitola “Manezzi in gio a-o letto”, è una commedia in due atti messa in scena dalla compagnia “La Pozzanghera” al teatro di San Giovanni Battista di Sestri Ponente.

Lo spettacolo è in scena il 4 maggio alle 20.45 e ha un obiettivo benefico.

L’incasso verrà devoluto all’associazione onlus Liguria Mare, che si occupa di ospitare in Italia i bambini bielorussi che ancora risentono degli effetti negativi sulla salute dello scoppio della centrale nucleare di Chernobyl.

La commedia è tratta da “Il letto ovale” di R. Cooney e J. Chapman, ma è tradotta in genovese, adattata e diretta da Lidia Giannuzzi.

Il “Letto Ovale” è il titolo italiano dato a “Move over Mrs Markham”, una delle più esilaranti pièces teatrali scritta, negli anni Sessanta, da Ray Cooney e John Chapman: un perfetto meccanismo comico che mantiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

La storia è ambientata a Genova, in un appartamento borghese abitato da un editore di libri per ragazzi, Filippo Marcenaro, e dalla moglie, Giovanna. Con loro si trovano un venerdì sera, il socio, Enrico Pedemonte e la moglie, Linda. Ci sono anche: un eccentrico arredatore, Alfio Rossi, impegnato nella ristrutturazione dell’appartamento e una cameriera.

La vicenda si colora di tinte rosa quando Giovanna si ritrova al centro di un intreccio di tradimenti, equivoci e incomprensioni, originate da una lettera d’amore finita nelle mani sbagliate. Da questo momento sarà un susseguirsi di colpi di scena che ribaltano continuamente le carte in tavola. Irrompono nella storia un uomo d’affari a caccia di avventure sentimentali, Valter Parodi, una bizzarra scrittrice, Agata Canepa, in cerca di un contratto editoriale e una disinibita centralinista.

Il letto è il fulcro della storia attorno al quale ruotano doppi sensi, inganni, scene piccanti, tradimenti, e piccole ripicche e dove ogni personaggio finge di essere qualcun altro in un vortice dal ritmo incalzante che troverà soluzioni solo nel finale.