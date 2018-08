Mama 90\'s Party by Friends

Ce lo avete chiesto in tanti ed eccovi accontentati…dopo la bellissima serata in spiaggia di Sabato 23 Giugno e in attesa del White Party di Venerdi 20 Luglio a Castello D’Albertis, abbiamo pensato di regalarvi e regalarci una serata di festa all’insegna degli anni 90…

torneremo indietro nel tempo…e troveremo non soltanto la musica che ha accompagnato quegli anni, ma gli abiti, gli oggetti cult, i programmi tv e chi più ne ha più ne metta :-)

l’appuntamento come sempre è dall’aperitivo in poi ;-)

in consolle…

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pierpaolo “Pier” Spagnulo DJ

per prenotazioni tavoli 391/4912844 (Mama Sunclub)

Ingresso libero e consumazione facoltativa…

Welcome to anni 90…welcome to FRIENDS Party :-