“Malvezzi & loop station”: le grandi canzoni degli ultimi 20 anni a Palazzo della Meridiana

Genova. Spazio alla musica per il prossimo appuntamento di “Palazzo della Meridiana Incontra”: giovedì 21 gennaio alle ore 18 si esibirà infatti Lorenzo Malvezzi, pluripremiato cantautore ligure, doppiatore e compositore di colonne sonore per Rai Trade e di spot televisivi aziendali, come l’ultimo per Covim.

Con la sua loop station e la sua chitarra acustica ci terrà compagnia nell’ora dell’aperitivo, riarrangiando alcune delle più grandi canzoni degli ultimi vent’anni.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.