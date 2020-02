Sabato 8 Febbraio ore 17.00 viadelcampo29rosso presenta “Malisangu – Un irrequieto casino in un perfetto equilibrio”: esibizione del gruppo Malisangu e presentazione del progetto di crowfounding del loro primo disco “Riflesso nell’ombra”

Sabato 8 Febbraio in viadelcampo29rosso ci saranno i Malisangu, gruppo vincitore della sezione band del concorso Liguria Selection appena conclusosi a Genova, che ci regaleranno la loro musica e ci racconteranno del loro primo disco “Riflesso nell’ombra”, che uscirà nel mese di Marzo al quale è legata una campagna di crowfounding di cui ci parleranno proprio nel corso dell’incontro presso lo spazio museo.

Termine di origine salentina, Malisangu significa letteralmente “cattivo sangue”, un sentimento, riflesso dell’animo umano quando il dolore, la passione e il desiderio di alzare il volume della musica diventa una necessità.

Malisangu è suono e poesia ad un tempo, che arriva come un’epifania diritta al cuore.

Il gruppo, di recente formazione, nasce nel 2018 e si affaccia sulla scena musicale l’anno seguente.

I diversi percorsi artistici dei musicisti della band conferiscono al progetto un ampio range di sonorità difficilmente inquadrate in un unico genere e per questo più sinteticamente, alternativo.

Forte è la propensione verso la canzone d’autore dove la musica fa complemento ai testi.

Suscitare emozioni, stimolare i sensi è il messaggio che i Malisangu ci offrono con la loro musica.

Del gruppo fanno parte: Sergio Antonazzo (voce e chitarra), Simone Pani (basso), Stefano Ruiu (batteria), Andrea Antolini (tastiere), Arianna Musi (violino).

L’evento, a cura della Cooperativa Solidarietà e lavoro, vedrà anche la partecipazione di Andrea Podestà, scrittore e critico musicale.