Mai più sola l’Acquasola, arriva il grande evento gratuito per famiglie

Genova. Domenica 17 maggio con l’iniziativa Mai più sola l’Acquasola, scende in campo This is Genova, associazione apolitica che si fonda essenzialmente sulla forte passione degli associati per la città di Genova e sull’interesse, condiviso da tutti i soci, per le sue sorti.

Mai più sola Acquasola è realizzata in collaborazione con il Municipio Centro Est e l’Associazione Professione Papà e prevede il coinvolgimento di numerose associazioni sportive o ricreative attive, prevalentemente, nel centro cittadino, solo per citarne alcune: Band degli Orsi, Scuola di Robotica, Circolo della Spada ligure, Red Yoga, Tennis Club Genova. Si ringrazia inoltre come sponsor tecnico la Cambiaso e Risso Marine.

Domenica dalle 10 alle 18 l’Acquasola si trasformerà in un luogo di divertimento in cui papà e mamme con i loro bambini potranno provare tanti sport e stare insieme all’aria aperta partecipando ad attività ludico ricreative. Grazie alle numerose associazioni del territorio che hanno aderito alla manifestazione, i partecipanti potranno cimentarsi in circa 30 attività diverse, fra cui: giochi con la palla, mini basket, scherma, karate, mini volley, mini tennis, box americana, salto con la corda, nordic walking, tip tap, danza, eco bowling, yoga bimbi, magia e illusionismo, truccabimbi, clowning, attività musicali, raccontastorie. Oltre al gioco, al movimento e allo sport, i giovani partecipanti potranno beneficiare di una consulenza sulle abitudini alimentari, grazie al progetto #piùgustoperlavita realizzato da Villa Montallegro. La partecipazione a tutte le attività è gratuita e non sarà necessario prenotarsi. Nel pomeriggio ci sarà la merenda offerta dagli sponsor: Latte Tigullio, Carrefour, Melegatti, Madi Ventura, Salumificio Cabella, Agrimontana e Panarello.