Arrivano le feste ed è subito tempo di regali. Ma siamo davvero consapevoli dell’impatto ambientale che hanno i nostri acquisti? L’industria dell’abbigliamento è la seconda più inquinante a livello globale.

Di queste tematiche si parlerà all’Unimediamodern di Genova venerdì 13 dicembre. Dalle 18 alle 21 la storica galleria, situata in Piazza Invrea, Palazzo Squarciafico 5 B, ospiterà l’evento Made in Italy: storie di moda sostenibile . All’iniziativa prenderanno parte il brand di filati hand-made Victor& Victoria, la giovane designer Erica Mauri e la stilista veneta specializzata nella moda sostenibile, Gabriella Marin.

La serata, organizzata da Virginia Grozio, si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul reale impatto delle produzioni dell’abbigliamento, i cui effetti negativi si ripercuotono sul pianeta, sui lavoratori e sulla pelle dei consumatori. Alle produzioni della moda viene attribuito il 20% dello spreco d’acqua e il 10% delle emissioni di anidride carbonica. Secondo le più accreditate ricerche, il 30% dei capi prodotti finisce nei rifiuti. Per questo riflettere sulla necessità di una moda più sostenibile, che rispetti l’ambiente grazie al ricorso di materiali naturali, e le persone, garantendo condizioni di lavoro eque, è ormai necessità. Questo evento vuole essere un modo per far conoscere il lato oscuro della moda, coinvolgendo quante più persone possibili.

Per mostrare come il paradigma di una moda più consapevole si stia affermando, all’evento prenderanno parte realtà sostenibili che creano una moda capace di coniugare etica ed estetica, Tre donne, appartenenti a generazioni diverse, che hanno messo il loro talento e la loro passione per dare vita a progetti volti a diffondere il trend dello slow fashion. Le stiliste con le loro creazioni, realizzate a mano con materiali a basso impatto ambientale, sono la testimonianza dei cambiamenti in atto nel mondo della moda. Durante la serata racconteranno i loro progetti e presenteranno i loro capi. A fine evento si farà un brindisi per scambiarsi gli auguri. La manifestazione si inserisce nel contesto dei festeggiamenti per il cinquantesimo anno di attività dell’ UnimediaModern.