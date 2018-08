Maa Beach Party 2018 by Friends

Eccoci tornati alla grandissima…per il primo Party in spiaggia dell’estate 2018…per dare finalmente il benvenuto alla stagione più attesa abbiamo scelto per voi una location bellissima e molto conosciuta…il Maa Beach di Bogliasco…

……dalle 19 alle 22 aperitivo a buffet sul mare con selezione musicale deep house Balearic style…

dalle 22 in poi… via alle danze con la musica dance, commerciale, house più bella…dal 2000 ad oggi!

…e con l’immancabile spazio reggaeton e revival!!

DJ SET ????

Marco Trentini

Mingus (in filodiffusione dalla Costa Smeralda :-) )

Pierpaolo “Pier” Spagnulo

Servizio fotografico a cura di Mattia Vannini Photographer…

ingresso libero e consumazione facoltativa

Per info e prenotazioni:

3405832939 (Marco)

3939127191 (Juanito)

Welcome to Friends Beach Partyyy!!! Welcome to MAA BEACH!!