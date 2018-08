“Lupi di Liguria” – Incontro/racconto con il fotografo Paolo Rossi

Al MuSel di Sestri Levante ritornano i Lupi dell’Appennino ligure. Mercoledì 25 luglio alle ore 21,00 (Sala Carlo BO – 1 piano) è, infatti, in programma l’incontro/racconto con il fotografo Paolo Rossi.

“Dopo il successo della mostra ospitata a Palazzo Fascie nei mesi di febbraio e marzo – anticipa Fabrizio Benente, direttore del MuSel – abbiamo pensato di invitare nuovamente Paolo Rossi, in modo da offrire agli ospiti dell’estate di Sestri Levante e del Tigullio l’occasione di un incontro con le sue foto e i suoi racconti. I principali protagonisti sono i lupi che vivono in libertà sui monti liguri”.

Tutte le fotografie sono state realizzate esclusivamente in condizioni naturali sulle Alpi e sugli Appennini e ritraggono animali liberi e non controllati in alcun modo. Durante il lavoro di campo Paolo Rossi ha sempre cercato di adottare un comportamento naturalisticamente responsabile, senza fotografare mai lupi in zone sensibili come rendez-vous o tane.

Le foto sono frutto di appostamenti di molte ore o addirittura di alcuni anni e non è stato utilizzato nessun tipo di attrattivo per far avvicinare i lupi. Non solo fotografie, ma soprattutto racconti di incontri, esperienze personali, informazioni scientifiche.

Vi aspettiamo al MuSel, e questa volta è il caso di dire scherzosamente… “In bocca al lupo”.