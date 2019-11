Lunedì 25 novembre in occasione Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Cisl Liguria e la Fnp Cisl Liguria hanno organizzato una tavola rotonda intitolata “Violenza di genere: prevenire, proteggere, punire in un quadro di politiche integrate”.

Lunedì 25 novembre prossimo, in occasione Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Cisl Liguria e la Fnp Cisl Liguria hanno organizzato, a partire dalle ore 14.30 a Genova presso la sala Brolpasino in piazza Campetto 1, 2° piano, una tavola rotonda intitolata “Violenza di genere: prevenire, proteggere, punire in un quadro di politiche integrate”.

All’introduzione di Daniela Rosselli, responsabile Coordinamento donne Cisl Genova e Liguria, seguirà la tavola rotonda moderata da Elena Semeria, responsabile coordinamento regionale donne Fnp, durante la quale saranno affrontati temi diversi: da “Il Codice Rosso, aspetti innovativi, peculiarità e criticità”, con la partecipazione dell’avvocato penalista Alessandra Volpe, alle “attività di protezione”, con la testimonianza di un rappresentante del CIF, Centro antiviolenza. Poi “Il ruolo e l’approccio della Polizia di Stato” con l’intervento del segretario Siulp Liguria Filippo Nurra, seguito dall’intervento della dirigente scolastica Silvia Colombo, che parlerà di violenza nei confronti delle persone anziane.

Lo psicologo Piero Calbucci approfondirà il tema di prevenzione e assistenza alla vittima, intervento sull’aggressore. Di seguito la relazione della segretaria nazionale Cisl Medici Giuseppina Fera, “Codice Rosa: sua applicazione e criticità”, sarà un altro momento di riflessione e di approfondimento del tema.

Le conclusioni, intorno alle ore 16.30, saranno a cura di Paola Bavoso, segretaria confederale Cisl Liguria