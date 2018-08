L’ultimo dell’anno con Candido alla Tosse

Genova. Il Teatro della Tosse dedica a Emanuele Luzzati la ripresa di Candido, proprio nel decimo anniversario della scomparsa del maestro. Le scene e i costumi di Bruno Cereseto e Paola Ratto sono realizzati a partire dal lavoro di Luzzati per il Candide di Leonard Bernstein (portato in scena a Saint Louis nel 1994). Un modo per festeggiare il Capodanno a teatro.

Tra maschere, invenzioni sceniche e marionette, gli attori ribadiscono che il teatro è vera illusione, partecipazione, coinvolgimento.

Biglietti a 40 euro, inizio alle 22.