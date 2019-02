‘L’ultima Volta”, il palco del Teatro dell’Ortica si tinge di giallo

Genova. Teresa Mora, 31 anni, è stata uccisa. Ne hanno parlato anche i giornali. Hanno messo la sua foto nella pagina della cronaca. Sorrideva. Il giornalista aveva scritto che si pensava ad una fatalità. Invece no. Non è stata una fatalità.

L’hanno sepolta il primo giorno di primavera. Quando non sai come vestirti. Prima sono passati un paio di giorni. Poi un mese, due. Qualcuno ha fatto presto a tornare alla sua vita, qualcun altro ci ha messo un po’ di più. Altri mesi, a volte pioveva, a volte no, un anno. Altri giorni. Le stagioni che non si riconoscono più. I fiori che appassiscono.

Che giorno è oggi? Oggi è un giorno speciale. Si sono riuniti per ricordarla. È da un po’ che ci provano, ma riuscire a trovare un giorno che andasse bene per tutti non era facile. Quel giorno è oggi. Sono tutti qui. C’è anche chi l’ha uccisa.

di Marco Tulipano

con Paola Chierico, Giancarlo Mariottini, Luca Raiti, Marco Tulipano, Ornella Ventura

voce fuori campo Simona Garbarino

regia di Giancarlo Mariottini

INTERO € 10,00 RIDOTTO € 8,00 (bambini, over 65, Amici dell’Ortica CARD, soci COOP, Green Card) INGRESSO € 6,00 (per tutti i corsisti di Ortica Lab e OPT) ABBONAMENTO 5 spettacoli €35.00