Genova. Sabato 18 marzo, a partire dalle 21.30, al Crazy Bull Cafè di via Degola nuovo appuntamento della rassegna “Bangarang” che precede il festival Goa Boa, in programma la prossima estate e pronto a festeggiare i vent’anni. Protagonisti della serata i genovesi Luke & The Lion, freschi di un tour europeo che li ha portati a esibirsi in alcuni importanti club di Olanda, Francia e Inghilterra. Street folks punk lovers, musicisti e attori professionisti, i Luke & the Lion cominciano il loro percorso nel 2014 come musicisti di strada nelle piazze e nei caruggi genovesi riscuotendo un notevole successo, che li porterà a partecipare a festival come il Goa Boa e a condividere il palco con artisti del calibro di Bobo Rondelli, Dimartino, Dubioza Kolektiv ed Espana Circo Este. Grazie a una campagna crowfounding su MusicRaiser, a inizio anno partono per il loro primo tour europeo e iniziano le registrazioni per il nuovo EP.

In apertura di serata si esibiranno i Lucilla e la Vie on Road, un gruppo nato sulla strada che quest’anno presenta il nuovo album di inediti di stampo cantautorale “Una per tutti”. Aftershow con dj set del collettivo Lemon Label.

Biglietti 7 €. Per info e prevendite: www.goaboa.it.