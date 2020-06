Luglio itinerante per il 26° festival di poesia Parole spalancate

La partenza è stata molto importante, col “tutto esaurito” registrato il 17 e 18 giugno nelle due serate d’apertura al Cortile Maggiore di Palazzo Ducale e un grande seguito, da tutto il mondo, alla diretta streaming degli eventi sulla pagina Facebook “Parole Spalancate”.

Ora il Festival Internazionale di Poesia di Genova numero 26 non vuole fermarsi e ha deciso di lanciare nuove sfide, in un’edizione 2020 a tappe e ricca di contenuti. Luglio sarà così il mese in cui la poesia “infiammerà” con i suoi versi i quartieri della città: per questo è stato deciso di far arrivare la manifestazione nei diversi Municipi, grazie an-che al supporto delle amministrazioni delle delegazioni. In programma ci sono ben 6 tappe per altrettante serate, dal 2 al 4 e dal 9 all’11 luglio.

“Il Festival nei quartieri di Genova ci ricorda e ricorda alla città che siamo una manifesta-zione radicata sul territorio e che ha sempre dato spazio ai talenti locali – ha dichiarato Claudio Pozzani, direttore del Festival – Le principali motivazioni che ci hanno spinto a viaggiare nei Municipi sono tre: la volontà di venire incontro a chi, nelle precedenti tappe di giugno al Ducale, ha avuto difficoltà a spostarsi, raggiungere più persone e comunità locali possibili e infine mettere in contatto cultura, identità e valori del territorio con la cultura in-ternazionale contribuendo a valorizzare e promuovere diversi luoghi di Genova”.

Idee di fondo che daranno così vita a un programma itinerante molto ricco. Oltre alle performances di poeti e musicisti genovesi e liguri verrà affiancata la lettura di poesie di grandi autori stranieri che hanno partecipato al Festival nel corso degli anni. In ognuna delle 6 serate ci sarà dunque spazio per la lettura, in lingua madre e in traduzione, di poesie di autori in rappresentanza di Nord America, Sud America, Oceania, Africa, Asia ed Europa. Un formula che riassumerà perfettamente il ruolo svolto dal Festival nei suoi 26 anni di vita: portare Genova nel mondo e portare il mondo a Genova.

Info e aggiornamenti costanti sul 26° Festival Internazionale di Poesia di Genova, che per il gran finale di settembre tornerà a Palazzo Ducale, sono sulla pagina Facebook “Parole Spalancate” e sul sito parolespalancate.it.

GIOVEDI 2 LUGLIO – Ore 18.30 Piazza De Ferrari (in collaborazione con Design for Every-day Life)

FONTANA DI PIAZZA DE FERRARI

LE VOCI DELLA NINFEA. DA MONET A VIAN Omaggio a Boris Vian nel centenario della sua nascita

Installazione e progetto a cura di Elisabeth Vermeer.

Danno forma, colore e voce alla ninfea del libro di culto di Boris Vian “La Schiuma dei Giorni. L’Écume des Jours,” pubblicato nel 1947 gli artisti e poeti:

Carlo Accerboni – Silvia Bibbo – Simona Campi – Salvio Capuano – Roberto Carloni – Fabrizio Cil-lo – Uri De Beer – D’Iside – Antonio Di Pace – Maurizio Elettrico – Marilena Faraci – Laura Fonsa – Francesco Geronazzo – Enza Lomonaco – Daria Marchesi – Malgosia Mitka – Françoise Morin – Enzo Navarra – Gloria Pastore – Mario Pepe – Laura Peres – Farzaneh Rostami – Claire Jeanine Satin -Gian Luigi Suman – Marisa Tumicelli – Serena Vestene

Interventi musicali: Enrico Pagnucci (chitarra)

Live performance: Cri Eco.

Letture poetiche a cura della Stanza della Poesia.

Proiezione di un video d’arte con lavori di Françoise Morin sulle tematiche del romanzo “L’Ecume des Jours” di Boris Vian.

VENERDI 3 LUGLIO – ore 21.00 Piazza Sant’Eusebio (in collaborazione con Municipio IV Media Valbisagno)

RECITAL POETICO E MUSICALE

Con Marco Ercolani, Lucetta Frisa, Francesco Macciò e Luca Valerio.

Interventi musicali: Renato Uccelli e Chicco Sciaccaluga di Acustico Medio Levante: Omaggio a Cesare Pavese ed Edoardo Firpo.

Antologia di Parole Spalancate. Letture di poesie: Ferlinghetti (USA), Horacio Ferrer (Uruguay), Roger Mc Gough (Regno Unito), Acep Zam Zam Noor (Indonesia), C.K. Stead (Nuova Zelanda), Nicholas Kawinga (Zambia).

SABATO 4 LUGLIO – Villa Durazzo Pallavicini (in collaborazione con Amici di Villa Pallavi-cini, Studio Ghigino&associati, L’Arco di Giano cooperativa sociale)

ORE 16.00 PERCORSO POETICO IN VILLA

Con la partecipazione di: Mauro Macario, José Pulido (Venezuela), Daniele Gatti, Anna Mumot (Polonia), Duo Noli-Soattin (chitarre dell’Ottocento).

ORE 20.00 PASSEGGIATA NEL PARCO AL CHIARO DI LUNA

Antologia poetica di Parole spalancate. Letture di: Czeslaw Milosz (Polonia), Yang Lian (Cina), John Coetzee (Sud Africa), Juan Gelman (Argentina), Mark Strand (Stati Uniti), Les Wicks (Australia).

Ingresso con biglietto. Per info e prenotazioni: info@villadurazzopallavicini.it Tel. 0108531544

GIOVEDI 9 LUGLIO – ore 21.00 Giardini di Villa Scassi (in collaborazione con il Municipio II Centro-Ovest)

CITTÀ DEI POETI – POETRY SLAM A VILLA SCASSI – SEMIFINALE 1

Gara poetica a voto popolare a cura di Genova Slam, valida per il campionato nazionale LIPS

Antologia poetica di parole spalancate. Letture di: Derek Walcott (Santa Lucia), Mahmoud Darwish (Palestina), Alvaro Mutis (Colombia), Abdullah Sidran (Serbia), Wole Soyinka (Nigeria), Jennifer Compton (Australia).

VENERDI 10 LUGLIO – ore 20.45 Oratorio Santo Cristo (via Domenico Oliva) (in collabora-zione con il Municipio VI Genova Medio Ponente)

RECITAL POETICO E MUSICALE

Con: Massimo Morasso, Andrea Pesce, Barbara Garassino e Claudio Pozzani. Intervento in video: Yasmo (Jasmin Hafedh), Ekaterina Heider, Thomas Wallerberger, Semier In-sayif (Austria)

In collaborazione con il Centro Culturale Italo Austriaco.

Interventi musicali: Antonio Bernardo (organista) e Quartetto di sax della Filarmonica Sestrese “Un-derHouse Sax Quartet”: Bianca Liuzzo (soprano) Luca Ottonello (contralto) Luca Castellaro (teno-re) Andrea Alinovi (baritono)

Antologia di Parole spalancate. Letture di: Francisco Brines (Spagna), Tonino Guerra (Italia), Alejandro Jodorowsky (Cile), Adonis (Siria), Joy Harjo (Stati Uniti), Mak Manaka (Sud Africa).

Posti limitati. Prenotazione raccomandata a contact@festivalpoesia.org

SABATO 11 LUGLIO – ore 21.00 Piazza Martinez (in collaborazione con il Municipio III Bas-sa Valbisagno)

CITTÀ DEI POETI – POETRY SLAM IN PIAZZA MARTINEZ – SEMIFINALE 2

Gara poetica a voto popolare a cura di Genova Slam, valida per il campionato nazionale LIPS

Antologia di Parole spalancate. Letture di: Pedro Pietri (Portorico), Michel Houellebecq (Francia), Godi Suwarna (Indonesia), Tommy Taberman (Finlandia), Evgeny Evtushenko (Russia).