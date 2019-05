Proseguono gli appuntamenti della rassegna di promozione della lettura “Aperitivo Letterario alla Valletta del Lagaccio” dell’Associazione Amici di Via Napoli con il patrocinio del Municipio 1 CentroEst: giovedì 23 maggio alle ore 18 presso la sede di via Bartolomeo Bianco 4C lo scrittore Luciano Ricci presenta il suo primo libro “La fanciulla delle fate” (edizioni Leucotea), già in ristampa e presentato con grande successo al Salone del Libro di Torino.

“La mia è solo una storia d’amore e non vuole essere altro”

Cresciuto in via Porro, l’autore trova proprio dalla tragedia che ha colpito la sua famiglia, il crollo del viadotto Morandi, il coraggio per coronare il sogno di scrivere il suo romanzo. In realtà c’è molto di più: dall’incontro casuale di due donne, l’occasione per trovare la vera felicità e far emergere una sessualità latente, alla figura di un integerrimo vicequestore, che troverà un nuovo modo per guardare il mondo, ad un matrimonio stanco in cui qualcuno dovrà trovare il coraggio di cambiare tutto e ripartire da zero.

Dialogando con Stefano Mantero, Ricci ripercorrerà il testo toccando temi fondamentali quali i diritti delle famiglie arcobaleno e i valori della vita e della giustizia.