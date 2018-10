Luca Borzani e Donatella Alfonso presentano “Genova appunti sulla città”

Venerdì 5 ottobre alle ore 19 presso l’auditorium di via Allende Luca Borzani e Donatella Alfonso presentano il libro “Genova appunti sulla città” in cui i due autori propongono uno spaccato socioculturale dei quartieri della città.

“Abbiamo provato a raccontare perché è andata così – spiegano gli autori – Perché la sinistra ha perso a Genova e dopo poco meno di un anno è crollata a livello nazionale. Due sconfitte storiche ed entrambe con radici lontane nel tempo.

Lo abbiamo fatto con i reportage e gli editoriali che troverete in questo volume, pubblicati sull’edizione genovese de La Repubblica tra il luglio 2017 e il febbraio 2018, che abbiamo selezionato e raccolto come un possibile contributo a quel ripensamento politico e culturale che appare ormai ineludibile. Con la convinzione che Genova rappresenti ancora un laboratorio sociale e politico per comprendere quanto è accaduto. A partire dal suo essere una città al bivio”.