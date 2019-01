Louis Lunari dei Sunset Boys presenta al Crazy Bull il suo omaggio a Celentano prima di Andrea Di Marco

Sabato sera, al Crazy Bull,, Louis Lunari (voce chitarra dei Sunset Boys), presenta “Mondo Beat”, il suo omaggio a Celentano per gli 81 anni del Molleggiato, prima del live di Andrea Di Marco, voce del Tropico Del Blasco, che a sua volta presenta il suo secondo album solista “La prossima occasione”. Cena dalle 20 alla carta su prenotazione, ingresso 10 euro con drink, per info e prenotazioni: 0104694923.

Louis Lunari, voce e chitarra dei genovesi Sunset Boys, rende omaggio ad Adriano Celentano, per i suoi 81 anni, con “Mondo beat”, remake electro rock della canzone folk “Tre passi avanti” (1968) del Molleggiato. “Mondo beat” è in ascolto libero su youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=GkVb5_RBVp0 Il remake, realizzato “alla Gogol Bordello”, o, volendo, “alla Mano Negra”, è stato registrato in studio, con la produzione artistica di Eugenio Merico batterista degli Yo Yo Mundi e di Andrea Mei ex tastierista dei The Gang, e la collalborazione del dj-producer Alex Cavalieri, nella formazione Louis Lunari voce e chitarra, Massy “Mad Max” Murialdo al basso, Mauro Siri chitarra e Fabrizio Cervetto batteria. Un noto cantante rock disse che “in una cover ci devi cascare dentro, non puoi farla a tavolino, ti si deve accendere la lampadina”.

La “lampadina” è stato trasformare una canzone folk in una versione crossover che unisce groove funk, ritmi reggae, impatto punk, radiofonia pop e la forza del rock. Nessuno ha avuto un’idea come questa per rendere omaggio a Celentano, ed è un’idea nata soltanto qui in Liguria, a Genova