Lo zoo dei Robot

Tornano, a grande richiesta, i Summer Camp di programmazione e robotica!

Anche quest’anno il programma è full-time, una settimana intensiva, dalle 9.00 alle 17.00, per imparare a programmare fantastici robot con i kit Lego. Riservato solo a bambini/e e ragazzi/e dagli 11 anni ai 14 anni (scuola secondaria di primo grado)!

Space Robotics

Utilizzando i robot della Lego Mindstorm EV3 programmeremo delle missioni spaziali di Lego eccone alcune:

– spediremo dei piccoli rover sugli asteroidi

– gestiremo le missioni spaziali degli astronauti minifigurine

– riprodurremo alcune delle parti della ISS (International Space Station) con i kit Lego!

Programma: (disponibile nei prossimi giorni) parte della giornata verrà trascorsa all’aria aperta, nel parco del GREAT Campus, dove potremo far funzionare i nostri robot!

Kit Utilizzati: Lego Mindstorm EV3

Software: Lego Mindstorm EV3 e Scratch

Certificazioni: alla fine del corso verrà rilasciato un fantastico attestato di partecipazione :)

Il corso si svolge presso Talent Garden, al Parco Scientifico Tecnologico di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto. Per maggiori info visita: http://genova.talentgarden.org/#where

COME PARTECIPARE

L’iscrizione può avvenire su Eventbrite (seguire le regole di Eventbrite) o con BONIFICO BANCARIO

Su bonifico per un importo di 299 euro per i primi 8 iscritti e di 349€ per gli iscritti successivi.

Per pagare con bonifico bancario è necessario inviare una mail a genova@talentgarden.it indicando:

nome e cognome del bambino e titolo del corso. Alla mail inviata seguiranno indicazioni con le coordinate del conto e l’importo da versare.

FAQ

Come posso contattare l’organizzatore per eventuali domande?

Per ulteriori domande scrivi a genova@talentgarden.it

Il pranzo è incluso?

Sì i pranzi sono inclusi, ma la merenda è a carico del partecipante.

Cosa devo portare con me?

Nulla! E’ tutto incluso!