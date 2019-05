Lo Zoo dei Robot Summer Camp 7-11 anni

Tornano, a grande richiesta, i Summer Camp di programmazione e robotica!

Anche quest’anno il programma è full-time, una settimana intesiva, dalle 9.00 alle 17.00, per imparare a programmare fantastici robot con i kit Lego. Riservato solo a bambini/e e ragazzi/e dai 7 agli 11 anni (scuola primaria)!

LO ZOO DEI ROBOT!

Come la robotica potrà essere utilizzata per imparare a rispettare il nostro ambiente? Quante delle nostre invenzioni sono ispirate alla natura?

In questo summer camp costruiremo robot in grado di muoversi come serpenti, nuotare come pesci, volare come…elicotteri!

Per ogni giorno del Summer camp avremo una sfida diversa da svolgere legata a robot, ambienti e animali diversi!

Programma: (disponibile nei prossimi giorni) parte della giornata verrà trascorsa all’aria aperta, nel parco del GREAT Campus!

Kit Utilizzati: Lego WeDo2

Software: Lego WeDo e Scratch

Certificazioni: alla fine del corso verrà rilasciato un fantastico attestato di partecipazione :)

Il corso si svolge presso Talent Garden, al Parco Scientifico Tecnologico di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto. Per maggiori info visita: http://genova.talentgarden.org/#where

COME PARTECIPARE

L’iscrizione può avvenire su Eventbrite (seguire le regole di Eventbrite) o con BONIFICO BANCARIO

Su bonifico per un importo di 299 euro per i primi 8 iscritti e di 349€ per gli iscritti successivi.

Per pagare con bonifico bancario è necessario inviare una mail a genova@talentgarden.it indicando:

nome e cognome del bambino e titolo del corso. Alla mail inviata seguiranno indicazioni con le coordinate del conto e l’importo da versare.

FAQ

Come posso contattare l’organizzatore per eventuali domande?

Per ulteriori domande scrivi a genova@talentgarden.it

Il pranzo è incluso?

Sì i pranzi sono inclusi, ma la merenda è a carico del partecipante.

Cosa devo portare con me?

Nulla! E’ tutto incluso!