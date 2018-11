Lo studio di architetti Fala Atelier ospite della rassegna Big November

Martedì 27 novembre, alle ore 17.45, nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale si svolge l’incontro “Fala Atelier – Tropi”, evento a cura di Lorenzo Trompetto nell’ambito di Big November 4 “Architectura et Media”, la rassegna della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova.

Fala è uno studio di architettura naïve con sede a Porto, fondato da Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares e Ahmed Belkhodja. Istituito nel 2013, l’atelier lavora con ottimismo metodico su una vasta gamma di progetti, dai territori alle casette per gli uccelli. I progetti di Fala sono un intreccio di linguaggi formali, riferimenti, citazioni e temi, regolati da un’ossessione per la chiarezza.

Durante l’incontro, il giovane studio emergente portoghese, racconta la sua visione del progetto come combinazione di forme, riferimenti, citazioni e temi regolati dall’ossessione della chiarezza; un’architettura sia edonistica che post-modern, intuitiva e retorica. Il ricorso alle figure retoriche sono solo una delle conseguenze di un processo di addizione senza fine.

“Combattere per la coerenza ma anche essere desiderosi di fare nuove scoperte. Abbiamo un fascino per le curve, i bagni triangolari, le colonne che non toccano il soffitto, le griglie perfette, le griglie leggermente distorte, il colore verde-blu, i modelli orgogliosi. Viviamo nel nostro universo di ossessioni e vincoli personali, componendo lentamente il nostro vocabolario, affrontando il linguaggio dell’architettura.”

L’evento è a ingresso libero. Evento in lingua inglese con traduzione consecutiva.