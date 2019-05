Lo stand up comedian Davide Calgaro in scena in Stradanuova

Dopo aver girato l’Italia ed essere stato ospite fisso di “Colorado” il piccolo grande fenomeno della stand up comedy Davide Calgaro arriva in Stradanuova con il suo spettacolo “Questa casa non è un albergo” sabato 4 maggio alle 21:30.

Davide Calgaro ha iniziato giovanissimo a scrivere monologhi, ha vinto alcuni premi nei festival di cabaret e nel 2017 ha esordito in televisione con il programma “Stand Up Comedy” su Comedy Central. Nel 2018 ha vinto il prestigioso premio “Nebbia” per il cabaret e ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso a Zelig Time.

Biglietti da 15 € a 10 €

Apericena da Mentelocale Palazzo Rosso + spettacolo: 17 €