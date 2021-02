“Lo spazio vuoto e lo spazio finito”: seminario sul tema della demolizione

Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, giovedì 4 febbraio dalle 17:30 alle 19:30 Paolo Carpi e Anna Livia Friel terranno un seminario su “Lo spazio vuoto e lo spazio finito: due tesi su demolizione e città”.

Oltre ad introdurre il tema del ciclo da lui curato Carpi analizzerà nel corso dei secoli alcuni specifici progetti di demolizioni che, attraverso il disegno dello spazio vuoto, hanno dato una forma alla nuova città. Un viaggio dalla Roma cinquecentesca di papa Sisto V, capitale ecumenica della cristianità, alla Parigi borghese degli spazi pianificati del piano Haussmann, fino alla Berlino degli anni ’70 del progetto Ungers, dove lo spazio vuoto divenne il luogo delle possibilità e della crescita.

La demolizione deve essere considerata uno strumento attivo per fare spazio alla città nuova e trasformarla positivamente. “La difficoltà maggiore non risiede nella presa di posizione nei confronti della città antica, bensì nei confronti della città moderna, che non essendosi mai posta il problema della durata si è collocata da sola fuori dall’orizzonte storico in cui dobbiamo premurarci di inscriverla a forza”, sottolinea Carpi.

Alla riflessione sul valore progettuale dello spazio vuoto si affiancherà quella di Anna Livia Friel sulla finitezza delle risorse materiali e spaziali con l’obiettivo di rintracciare ciò che sfugge dalle grandi narrazioni: che fine fa la città che viene scartata per far spazio a quella nuova? In quest’ottica è possibile leggere il progetto della demolizione non solo nel gesto che sottrae spazio ma anche nell’opportunità altrettanto radicale di riassegnare al materiale sottratto una nuova forma.

Si parlerà di urban mining, gestione dei rifiuti da demolizione, Horizon 2020 ma anche di Parigi e della grande quantità di metri cubi prodotta dai cantieri Hausmanniani e della ricostruzione postbellica di Beirut, in particolare della qualità spaziale generata dal progetto di demolizione e della relativa gestione del milione di tonnellate di detriti prodotti nella capitale libica.

“Se da un lato questa strategia di riutilizzo costituisce un passaggio fondamentale del progetto di demolizione, dall’altro esercita un’influenza diretta anche sul nuovo paesaggio urbano, fino a costituire l’inizio di un nuovo stile – spiega Friel – Osservando alcuni esperimenti virtuosi di riutilizzo di elementi edilizi e descrivendone il ciclo a partire dall’estrazione l’obiettivo è anche soffermarsi sulla capacità verificata o potenziale della città riciclata di inserirsi in contesti storici, rispondendo al contempo alla necessità di un nuovo immaginario”.

Per partecipare all’evento occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.