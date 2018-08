Lo ska degli Statuto a Sestri Levante

Sestri Levante. Per festeggiare i 70 anni della liberazione d’Italia contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista, il circolo Randal ospita la band simbolo dello genere ska in Italia che dal 1983 porta “in trasferta” da Torino lo stile mod: Gli Statuto.

Il gruppo è un baluardo della musica ska. Quel ritmo in levare, tutto da ballare e irresistibile, che nei primi anni ’80 ha gettato il seme per una scena che è cresciuta così tanto da avere seguaci in tutta la penisola.

E gli Statuto, da Torino, sono in assoluto i padri indiscussi dello ska italiano. E non solo. Infatti la band è riconosciuta a livello nazionale in quanto portavoce dei Mods italiani. I giovani ribelli che sfilano lungo le strade con le loro vespe e lambrette customizzate con specchietti, fanalini e cromature di ogni genere.

Elegantissimi nei loro completi scuri, i Mods di ispirazione britannica, sono da tre decenni punto di riferimento per tutti coloro che amano le sonorità british di impronta anni ’60. Gli Statuto prendono il loro nome dalla celebre piazza Statuto, in pieno centro di Torino, luogo di ritrovo da sempre dei Mods piemontesi.

Il gruppo ha mosso i primi passi prima nei club del nord Italia, fino a diventare un fenomeno di massa che ha coinvolto migliaia di estimatori dello ska in tutto il Paese.

L’attuale formazione vede Oskar Giammarinaro alla voce, Giovanni Naska Deidda alla batteria, Ennio Piovesani (Teen Mod) al basso e Alex Loggia (Bumba) alla chitarra.

Dopo il concerto il DjSet di Skatenatigullio marchio di fabbrica del genere che alterna Ska Rocksteady ed Early Reggae

Ingresso 8 euro più tessera Arci.